Aktuell Unglück

Reutlinger Polizei nennt Einzelheiten zum tödlichen Unfall beim Fasnetsumzug von Dettingen

Die Emittlungen zum tragischen Unglück am Sonntagnachmittag in Rottenburg-Dettingen dauern an. Die Notfallseelsorge kümmert sich um Zeugen des Unfalls. Was bisher bekannt ist.