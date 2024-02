Postfiliale in Mössingen-Bästenhardt schließt: Kein Ersatz in Aussicht

Tristesse Das Lebensmittelgeschäft in der Kiefernstraße gibt auf und damit schließt auch die Postfiliale in Bästenhardt FOTO MEYER

MÖSSINGEN-BÄSTENHARDT. Das »Aus« kam ohne Vorwarnung. Die Postfiliale im Stadtteil Bästenhardt ist geschlossen. Sie war im Lebensmittelladen »Lea Market« in der Kiefernstraße 1 eingerichtet, dem früheren Standort der Apotheke und eines Frisurenstudios. Aus dem Umfeld des Betreibers Issa Aljarab, der ein arabisches Feinkostgeschäft betreibt, war zu erfahren, dass er sein Geschäft ebenfalls schließen wird, es habe sich »nicht gelohnt«.

Dines Christen, zweiter Vorsitzender des Vereins Bürger für Bästenhardt sagt, »es ist verheerend, wenn dieser große Stadtteil ohne Poststelle ist«. Anderseits zeige er Verständnis für den Inhaber, dass der jetzt nicht die Post weiter betreiben kann. »Der Zulauf an Kundschaft war nicht so, wie erwartet«, so der SPD-Stadtrat.

Die Poststelle war erst im Oktober 2022 in das damals eröffnete Ladengeschäft eingezogen. Zuvor war sie in der Albblickstraße 8 untergebracht. Dort hatte die Filialpartnerin zum 31. August 2022 ihren Vertrag mit dem Vermieter gekündigt. Christen: »Eine Möglichkeit wäre, dort wieder unterzukommen«. Wobei die Firma Flammer als Ladeneigentümerin beabsichtigt, eine Wohnung einzubauen. Anderseits: »Die Deutsche Post ist in der Pflicht, bei Orten mit mehr als 2.000 Einwohnern eine Filiale zu betreiben.« Daniela Löbbe, Wirtschaftsförderin der Stadt, wurde von der Nachricht ebenfalls überrascht. »Wir hoffen, dass die Post zeitnah eine Lösung findet.« Zumal vor vielen Jahren die Belsener Filiale mit Verweis auf die in Bästenhardt geschlossen wurde. Die nächste Filiale liegt 2 Kilometer entfernt. (GEA)