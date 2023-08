Parkhäuser in Tübingen zu? Software-Update sorgt für Irritationen

Das Parkhaus Altstadt-Mitte, besser bekannt als Parkhaus am Nonnenhaus, ist geöffnet. Ebenso wie alle anderen Tübinger Parkhäuser.

TÜBINGEN. Wer auf die Übersichtsseite zu den Parkhäusern beim Internetangebot der Stadt Tübingen klickt, ist möglicherweise etwas überrascht. Denn nahezu alle zentralen Parkhäuser, die auf dem Stadtplan eingezeichnet sind, werden als geschlossen dargestellt. Dazu gehören unter anderem das Parkhaus Altstadt-Mitte am Nonnenhaus, das Parkhaus Brunnenstraße oder das Neckar-Parkhaus.

In den sozialen Netzwerken wird deshalb beispielsweise die Frage gestellt: »Was ist da los?« oder »Weiß jemand, warum angeblich alle Parkhäuser geschlossen sind?«

So sieht die Übersicht über die Parkhäuser auf der Internetseite der Stadt Tübingen gerade aus. Fünf der zentralen Parkhäuser sind als geschlossen gekennzeichnet. Foto: Screenshot/GEA So sieht die Übersicht über die Parkhäuser auf der Internetseite der Stadt Tübingen gerade aus. Fünf der zentralen Parkhäuser sind als geschlossen gekennzeichnet. Foto: Screenshot/GEA

Für Aufklärung sorgt Anja Degner-Baxmann, Sprecherin der Unistadt: »Das Problem ist uns bekannt. Im Hintergrund läuft gerade ein Software-Update, das offensichtlich dafür sorgt, dass die Parkhäuser als geschlossen dargestellt werden.« Das sei aber auf keinen Fall so, bestätigt auch Ullrich Schermaul von den Stadtwerken Tübingen. Diese betreiben die meisten der Parkgaragen in Tübingen. »Alle Parkmöglichkeiten können problemlos angefahren werden. Kein Parkhaus ist tatsächlich geschlossen«, betont Schermaul auf GEA-Anfrage.

Software-Arbeiten dauern noch

Für das Software-Update verantwortlich sind ebenfalls die Stadtwerke Tübingen. Dazu Ullrich Schermaul: »Die Reparaturarbeiten werden noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Die Tübinger Parkhäuser sind aber alle regulär geöffnet und gerade in den Ferienzeiten dürfte man jederzeit einen freien Stellplatz vorfinden.«

Offenbar hat das Software-Update auch Auswirkungen auf die elektronischen Anzeigetafeln des Parkleitsystems in Tübingen. Hier bemüht sich die Stadtverwaltung das Problem in den Griff zu bekommen. Aus dem Rathaus hieß es auch, ungeachtet was auf den Anzeigetafeln zu sehen sei, die Parkhäuser seien geöffnet und es seien auch Stellplätze vorhanden. (GEA)