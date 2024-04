Nackter Mann belästigt am Hirschauer Baggersee zwei junge Frauen sexuell

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt gegen einen Unbekannten, der am Samstagnachmittag zwei junge Frauen angegangen und sexuell belästigt hat. Die beiden 17 und 18 Jahre alten Frauen waren gegen 16.45 Uhr an der Südseite des Sees auf einem Pfad unterwegs, als sie auf den unbekleideten Täter stießen, der sich selbst befriedigte. Das berichtet die Polizei. Als die Beiden an ihm vorbeigehen wollten, ergriff der Mann die Hand der 18-Jährigen und wollte diese in Richtung seines Glieds führen.

Die Frau konnte sich losreißen und zusammen mit ihrer Begleiterin flüchten. Der Täter wird wie folgt beschrieben: circa 50 Jahre alt, helle Hautfarbe, etwa 1,75 Meter groß, normale Statur, kurze graue Haare, schwarzes Tattoo auf der rechten Brustseite. Zeugenhinweise zur Tat sowie dem noch unbekannten Täter werden unter der Telefonnummer 070719728660 an das Polizeirevier Tübingen erbeten. (pol)