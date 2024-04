Freibad-Saison in Tübingen hat begonnen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die Saison im Tübinger Freibad hat seit am Sonntag wieder begonnen. Zum Saisonstart wurde der Kleinkinderbereich grundlegend saniert: An den Seitenwänden und Böden der Planschbecken ließen die Stadtwerke Tübingen (SWT) die in die Jahre gekommenen Beschichtungen vollständig abgetragen und erneuern. Das Becken wird deshalb erst im Laufe der ersten Maihälfte fertig sein.

Mit der Saisoneröffnung sind die Sportanlagen und -felder wieder Teil des Freibad-Angebots und nur für die Nutzung durch die Badegäste vorgesehen. Das von Unistadt Tübingen und den Stadtwerken im März gestartete Modellprojekt, die Anlagen auch außerhalb der Freibad-Saison allgemein für Sportler zu öffnen, endet deshalb in den Tagen vor der Saisoneröffnung.

Die Eintrittspreise für die Saison waren im Dezember letzten Jahres vom SWT-Aufsichtsrat beschlossen worden: So kostet nun ein Bäder-Einzeleintritt in dieser Saison 5,20 Euro, die Zehnerkarte 44 Euro. Eine Familien-Tageskarte für das Freibad (zwei Erwachsene und bis zu zwei Kinder) gibt es für 11,80 Euro.

Zehn Prozent Rabatt erhalten Inhaber der SWT-Vorteilskarte auf die Freibad-Saisonkarte mit einem regulären Preis von 99 Euro. (pm)

www.swtue.de/freibad