Ofterdinger Einwohnerin nach Narrenumzug verärgert: viel Müll liegengeblieben

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN. Eine Ofterdinger Einwohnerin verschaffte ihrem Ärger über den Narrenumzug am Sonntag in der öffentlichen Gemeinderatssitzung Luft. Demnach sei auf den Straßen und an ihrem Haus viel Müll liegen geblieben. »Wir mussten das alles selbst entfernen«, so die Bürgerin. Ein Wurstverkäufer, der bei der Burghofschule hätte stehen sollen, habe privat bei ihr Strom bezogen und das sei nicht gut gelaufen.

Von der Gemeinde wünschte sie sich strengere Auflagen und eine bessere Organisation einer solchen Großveranstaltung. »Wir haben ihre E-Mail an die Narrenzunft auch bekommen«, sagte Hauptamtsleiter Alexander Schwarz kühl. Er sicherte zu, die Anregungen für die Neuauflage des Umzugs in zwei Jahren zu berücksichtigen. (stb)