Ofterdinger Bürgermeisterwahl am Sonntag: Zwei Frauen, vier Männer

OFTERDINGEN. Zwei Frauen und vier Männer stellen sich zur Wahl. Am Sonntag, 3. März, sind 4.396 Wahlberechtigte aufgerufen, in Ofterdingen den Nachfolger oder die Nachfolgerin des scheidenden Bürgermeisters Joseph Reichert zu bestimmen.

Die Urnen stehen in den drei Wahllokalen Burghofhalle, Banweg und Kindergarten Lehr. Die Stimm-Abgabe ist von 8 bis 18 Uhr möglich. Die ersten Ergebnisse werden am Sonntag ab 18.45 Uhr in der Burghof-Halle präsentiert. Für die musikalische Umrahmung sorgt der Musikzug. Holt kein Kandidat die absolute Mehrheit, folgt eine Stichwahl am 24. März.

Lange Zeit hatte es so ausgesehen, als würde Anette Buess die einzige Kandidatin bleiben. Doch kurz vor Ende der Frist ging’s Schlag auf Schlag. Ein siebter Bewerber, der ebenfalls gleich zu Anfang seine Unterlagen abgegeben hatte, zog vor der Sitzung des Wahlausschusses wieder zurück. Sein Name wurde nicht bekanntgegeben.

Die Reihenfolge auf dem Stimmzettel ergibt sich durch den jeweiligen Zeitpunkt der Abgabe. Desiree Sallweys Bewerbung war die letzte, die unmittelbar vor Ablauf der Frist im Rathaus einging.

Zur Wahl stehen die Verwaltungsbeamtin Anette Buess, der Finanzbuchhalter Jan Bartholomä, der Betriebswirt Wolfgang Hirschfeld, der Studienrat Simon Wagner, der Bereichsleiter Thomas Wiech und die Pädagogische Fachkraft Desiree Sallwey.

Gespannt sind alle Beobachter auf die Wahlbeteiligung. Alle Prognosen rechnen mit einem höheren Prozentsatz als bei den vorigen Bürgermeisterwahlen in Ofterdingen. 2010 lag die Beteiligung bei 26,2 Prozent, 2018 etwas höher bei 30 Prozent. Doch da hatte sich Reichert jeweils als Amtsinhaber wieder zur Wahl gestellt und musste keine ernsthafte Konkurrenz fürchten. Diesmal könnte jede Stimme entscheidend sein. (-jk)