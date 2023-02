Nach langer Auseinandersetzung: Das neue Gomaringer Amtsblatt ist da

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Ende einer langen Auseinandersetzung: Am Samstag ist zum ersten Mal das neue Gomaringer Amtsblatt erschienen. Der Nussbaum-Verlag hat für die Herausgabe des Blattes den Zuschlag erhalten (wir berichteten). Nach wie vor wird das Blatt kostenlos an alle Gomaringer Haushalte verteilt. Gedruckt ist es auf nachhaltigem Papier und komplett in Farbe.

Lange Verhandlungen liegen hinter der Gemeinde. »Zeitweise gestaltete sich dies als zähes und emotionales Ringen«, so Bürgermeister Steffen Heß. Ausdrücklich bedankte er sich beim Regiomedia Verlag, der seit 2003 das Blatt produziert hat. Man habe allerdings erkannt, dass die jeweiligen Vorstellungen für eine weitere Zusammenarbeit nicht kompatibel waren, so Heß weiter. Mit dem neuen Blatt wurde der Redaktionsschluss geändert: Beiträge für das Amtsblatt müssen bis Mittwoch, 12 Uhr, abgegeben werden. (GEA)