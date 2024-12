Gomaringen: Unbekannter wirft Böller durch offenes Fenster in Wohnung

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Einen möglichen Zusammenhang zwischen zwei Vorfällen, die sich am Sonntag in Gomaringen ereignet haben, prüft derzeit der örtliche Polizeiposten. Gegen 17.10 Uhr warf ein Unbekannter in der Lindenstraße einen Böller durch ein geöffnetes Fenster in ein dortiges Wohngebäude, wobei bei der Zündung des Feuerwerks Schaden an einem Klavier sowie dem Teppichboden entstand.

Wenige Stunden später, gegen 19.20 Uhr, rückten Feuerwehr und Polizei dann zu einem brennenden Altkleidercontainer in den Bereich Engelhagstraße / Thomas-Mann-Straße aus. Der Brand, der aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen war, konnte von den Wehrleuten rasch gelöscht werden. Verletzt wurde in beiden Fällen nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (pol)