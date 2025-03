Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Am Samstag ist es in der Lindenstraße zu einer Sachbeschädigungsserie an dort geparkten PKW gekommen. Zwischen 9 Uhr und 13 Uhr zerkratzten bislang unbekannte Täter vermutlich mittels eines spitzen Gegenstands nach derzeitigem Kenntnisstand sechs am Fahrbahnrand parkend abgestellte Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. (pol)