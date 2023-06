Lisa Federle und Mitstreiter verhelfen vielen Kindern zum Sport

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Vor zwei Jahren hat Notärztin Lisa Federle mit Schauspieler Jan Josef Liefers und Fernsehmoderator Michael Antwerpes den Verein »Bewegt Euch« gegründet. »Es ist viel passiert seither und wir haben vielen Kindern und Jugendlichen helfen können«, zieht die Vereinsvorsitzende Bilanz, »wir haben 70 000 Euro an Spendengeldern ausgegeben und viele sportliche Wünsche erfüllt.«

Insbesondere die Kinder finanziell schlecht gestellter Eltern werden unterstützt. Denn gerade diese Kinder haben in der Pandemie unter Bewegungsmangel und Isolation besonders gelitten. Übergewicht, motorische Defizite und psychische Beeinträchtigungen sind die Folgen. Und jetzt, am Ende der Covid-Periode, sind manche Eltern nicht mehr in der Lage, ihren Kindern Beiträge für Vereine und Kurse zu finanzieren.

Hier springt »Bewegt Euch« ein. Federle: »Sport treiben trägt nicht nur zur physischen Gesundheit bei, sondern stärkt auch das Selbstvertrauen und fördert soziale Interaktionen.« Eine von »Bewegt Euch« in Auftrag gegebene und vom Land finanzierte Studie des Tübinger Sportinstituts hatte 2021 ergeben, dass Kinder und Jugendliche, die sich viel bewegen, positiver gestimmt sind.

Ringen mit dem Weltmeister

Auch ukrainische Kinder konnte der Verein unterstützen. Über 300 Kindern hat er in Tübingen unter anderem zu kostenlosen Schwimmkursen verholfen. »Bewegt Euch« trug auch dazu bei, dass der Schwimmlehrer Karim Khadeeda auf Honorarbasis für ein halbes Jahr in Vollzeit angestellt werden konnte.

Die ehrenamtliche Mitarbeiterin Inge Cascante, begleitete die eben ins Land Gekommenen beim Einkauf von Badekleidung und zu den Trainingsorten. Der Verein gab außerdem Geld, damit junge Karate-Sportler ihr Training fortsetzen vermochten.

Dabei beschränkte sich »Bewegt Euch« von Anfang nicht auf Tübingen. So finanzierte der Verein für die beiden Fußballer Ehsanullah (19) und Ahmad (14) Hussaini aus Altensteig Kickstiefel, damit sie in ihrem Club weitermachen konnten.

Für Ehsanullah, der zusätzlich beim KSV Ispringen (Enzkreis) ringt, gab es ein Sahnehäubchen obendrauf. »Bewegt Euch« erfüllte ihm den Wunsch, einmal einen Sparringskampf mit Weltmeister Frank Stäbler auszutragen. Die beiden Brüder sind Söhne eines Afghanen, der an der Deutschen Botschaft in Kabul als Fahrer angestellt gewesen war und nach der Rückkehr der Taliban gefährdet war. Deshalb wurde er mit seiner Familie nach Deutschland ausgeflogen.

Völlig offen bei den Sportarten

Weitere Beispiele: In Sonnenbühl-Willmandingen finanziert »Bewegt Euch« in Zusammenarbeit mit der TSG Reutlingen ein Jahr lang das Training einer inklusiven Sportgruppe. Hier bezahlt der Verein mit 3 000 Euro zwei Fachkräfte, die Kinder mit leichten psychomotorischen Störungen anleiten.

Federle: »Bei den Sportarten ist ›Bewegt Euch‹ völlig offen. Hauptsache, es dient der Gesundheit, macht den Kindern Freude und fördert sie. Wir haben auch schon einem kleinen Mädchen einen Ballettkurs bezahlt, weil sich die Eltern das nicht leisten konnten.«

Zu den Highlights zählen eine Reitfreizeit auf der Insel Rügen für 15 ukrainische und syrische Kinder. In Schorndorf beteiligt sich »Bewegt Euch« am Projekt »Hampelmann«, das in 16 Kindergärten mit insgesamt 44 Gruppen wöchentlich eine Sportstunde anbietet. Das zeigt, dass die Aktivitäten weit über Tübingen hinausgehen. Dependancen gibt es auch in Stuttgart, Offenburg und Nordrhein-Westfalen. Weitere Projekte sind im Aufbau.

Unterstützung erfährt der Verein auch durch Schirmherr Wolfgang Schäuble und seine vielen Botschafter, darunter die Biathletin Magdalena Neuner, die Musiker Dieter Thomas Kuhn und Philipp Feldtkeller, die Schauspielerin Anna Loos und viele andere.

Eben in Vorbereitung ist das Pilotprojekt »Bewegt Euch im Klassenzimmer«. Eine Masterstudentin des Tübinger Sportinstituts entwickelt Module für Bewegungseinheiten während der normalen Unterrichtsstunden. Erprobt werden sie am Tübinger Carlo-Schmid-Gymnasium. »Das ist ein wichtiger neuer Ansatz, um möglichst früh Kinder für Bewegung zu begeistern«, sagt Federle. (GEA)