Leitung durchtrennt: Zeitweise Stromausfall in Teilen Tübingens und in Hagelloch

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zu einem Stromausfall ist es am Mittwochmittag im Tübinger Ortsteil Hagelloch sowie in Teilen von Waldhäuser Ost und Wanne gekommen. Der Tübinger Ortsteil Hagelloch war größtenteils vollständig von der Stromunterbrechung betroffen, berichten die Stadtwerke Tübingen in einer Pressemitteilung. Darüber hinaus waren Gebiete auf Waldhäuser Ost, Wanne, Hartmeyerstraße, Rosenau und bis zum Hagellocher Weg kurzzeitig ohne Strom.

Ein Tiefbauunternehmen hatte bei Tiefbauarbeiten auf Waldhäuser Ost die Stromleitung durchtrennt. In der Folge kam es dadurch zu einer Störung im Umspannwerk Waldhäuser. Der Stromausfall ereignete sich um 11:34 Uhr. Ein Team des Technischen Service der Stadtwerke Tübingen (swt) rückte umgehend aus. Nach rund 35 Minuten war durch Umschaltungen der swt um 12:09 Uhr die Vollversorgung wiederhergestellt. Das beschädigte Stromkabel wird nun durch die Stadtwerke Tübingen repariert. (pm)