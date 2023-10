Kusterdinger Ordnungsamt zieht um

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Es geht sogar schneller als geplant. Der Umzug des Ordnungsamtes aus dem alten Rathaus in Kusterdingen verläuft reibungslos und schnell. Das liegt unter anderem daran, dass die Rollwägen ordentlich beschriftet wurden und schnell zugeordnet werden können, erklärt Stefan Dieter, Sachbearbeiter beim Ordnungsamt, der den Umzug organisiert. Dadurch wird man schon heute fertig, anstatt auch noch am Montag Kisten zu schleppen.

Fachwerk braucht Kernsanierung

Der Grund für den Umzug: Das Fachwerk des alten Rathauses ist in die Jahre gekommen und braucht eine Kernsanierung. Wie schlecht der Zustand genau ist und wie entsprechend lange die Renovierungsarbeiten andauern, wird noch geprüft. So lange liegt der neue Sitz des Ordnungsamtes in einem ehemaligen Gewerbegebäude in der Raiffeisenstraße 18 in Kusterdingen. »Das Gebäude war ein echter Glücksgriff«, erklärt Dieter. Denn im richtigen Moment gab es einen Mieterwechsel und die Räumlichkeiten bieten auch genug Platz für die Ansprüche des Amtes. So kann zum Beispiel auch das Landratsamt weiterhin Integrationsgespräche führen und der Pflegestützpunkt kann ebenfalls mitziehen. »Wir haben erstmal einen Mietvertrag für ein Jahr unterschrieben«, erzählt der Sachbearbeiter. »Mit Option auf Verlängerung«.

Für den Umzug packten die Mitarbeiter des Amtes insgesamt 300 Kartons, weitere 70 Rollwägen wurden beladen. Diese sind größer und ersetzen weitere 560 Kartons. Transportiert werden die Akten mit zwei Lkws einer Spedition, das zwischen den Gebäuden hin und her fährt.

Auch das Archiv muss natürlich mitziehen, was für Archivar Manuel Mozer einen großen Aufwand bedeutet. Zum Glück können die Regale der Vormieter übernommen werden. Für die bis zu 400 Jahre alten Bücher des Archivs gibt es einen abgedunkelten Raum.

Das alte Rathaus steht mittlerweile schon seit über 250 Jahren in der Kusterdinger Ortsmitte. Dass es jetzt noch mal saniert werden muss, sorgte für einiges Ärgernis (der GEA berichtete). Denn die letzte Sanierung liegt nur 22 Jahre zurück.

Wer bis zum 22. Oktober zum Ordnungsamt muss, wird auf die Verwaltungen in Immenhausen, Jettenburg, Mähringen und Wankheim verwiesen. Ab Montag, 23. Oktober, steht das neue Gebäude zur Verfügung. (loze)