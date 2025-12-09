Baufahrzeug prallt auf B28 bei Kusterdingen mit Auto zusammen: Stau im Feierabendverkehr

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSDTERDINGEN. Ein Sachschaden von rund 25.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der B28 bei Kusterdingen entstanden. Das berichtet die Polizei. Kurz vor 17 Uhr war ein 53-Jähriger mit einem Mercedes Lkw auf der Bundesstraße in Richtung Reutlingen unterwegs. Beim Versuch aus einem Baustellenbereich in den fließenden Verkehr einzufahren, dürfte der Lkw von einem 34-jährigen Sprinter-Fahrer übersehen worden sein, woraufhin es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Die beiden Fahrzeuge blieben fahrbereit. Infolge des Unfallgeschehens ergaben sich jedoch erhebliche Behinderung im Feierabendverkehr der B28.