Kirchentellinsfurter Senioren in Bewegung

Roland Kurz bietet jeden Donnerstag in Kirchentellinsfurt ein Bewegungstraining für Senioren an.

KIRCHENTELLINSFURT. Der Älteste ist 87 Jahre alt. Jeden Donnerstag steht er zusammen mit einer Gruppe von Senioren auf dem Bouleplatz hinter der Kirchentellinsfurter Richard-Wolf-Halle. Es ist eine muntere Truppe, die Roland Kurz dort anleitet. Es geht um Kraft, es geht um Balance, es geht darum, nicht mehr so schnell zu stürzen. Letztendlich geht es um ein selbstbestimmtes Leben bis ins hohe Alter. »In dem Moment, wo ich keine Kraft mehr in den Beinen habe, verliere ich meine Selbstständigkeit«, sagt Kurz. Und deshalb sind jetzt Kniebeugen angesagt. Zwölf sind es an diesem Donnerstagmorgen, nach sechs darf eine kleine Verschnaufpause eingelegt werden. »Man wird von den Kniebeugen alt?«, fragt Eberhard Schaich und alle lachen.

Vor einem Jahr hat sich Kurz dazu entschlossen beim Kirchentellinsfurter Generationen-Netzwerk tatkräftig mitzuhelfen. Er besuchte einen 2,5-tägigen Kurs für ein Bewegungsprogramm nach den »fünf Esslinger«. Diese Übungen hatte der Esslinger Altersmediziner Dr. Martin Runge entwickelt. Sie sollen die Beweglichkeit bis ins hohe Alter erhalten. Seitdem bietet Kurz so gut wie jeden Donnerstag den Bewegungstreff an. Bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit. Nur selten hat er sich einmal vertreten lassen. Regnet es, dann üben die Senioren unterm Vordach der Richard-Wolf-Halle. Die Idee von Kurz: ein niederschwelliges kostenloses Training anzubieten, an dem jeder, der will, ohne Anmeldung vorbeikommen und mitmachen kann. »Ich habe viel mehr Spaß, als ich ursprünglich gedacht hätte«, sagt Kurz.

»Wenn man will, geht es auch im Alter schnell«

Überhaupt der Spaß. Den haben ganz offensichtlich alle in der Gruppe. Ein beschwingter Start mit Musik, danach kommen die Dehn-, Balance- und Muskelübungen. "Daumen nach links, aber den Kopf drehen. Ich weiß, das ist schwierig, aber es steht halt auf meinem Zettel", sagt Kurz. Die Senioren lachen, mühen sich aber nach Kräften. Dann kommt das schnelle Laufen auf der Stelle. »Wenn man will, geht es auch im Alter schnell«, spornt Kurz die Teilnehmer an. Anschließend ist leichtes Hüpfen auf der Stelle dran. Die Armmuskeln werden später mit Halbliegestützen am Geländer und an den Bänken trainiert.

Nur wer regelmäßig trainiert, bleibt bis ins hohe Alter beweglich. Die Seniorengruppe hat dabei viel Spaß. Foto: Irmgard Walderich Nur wer regelmäßig trainiert, bleibt bis ins hohe Alter beweglich. Die Seniorengruppe hat dabei viel Spaß. Foto: Irmgard Walderich

Als Kurz mit der Gruppe begann, waren fünf Senioren am Start. Der Kreis hat sich schnell erweitert. Mittlerweile sind es 12 bis 15 Menschen, die sich jeden Donnerstag hinter der Richard-Wolf-Halle am Bouleplatz treffen. Rekord war bei der Adventsfeier, erzählt Kurz. Da konnte er sich über 17 Teilnehmer freuen. So gut wie alle kommen regelmäßig. »Und wir sind auch schon viel beweglicher geworden«, sagt Marianne Hornung. 36 Jahre lang war sie im Kirchentellinsfurter TBK aktiv. Jetzt lobt sie das große ehrenamtliche Engagement von Kurz. Das sei schließlich alles andere als selbstverständlich. (GEA)