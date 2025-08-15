Kino-Erlebnis im Mössinger Freibad

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Nachmittags schwimmen und abends ins Kino gehen - am selben Ort? Im Mössinger Freibad ist das diesen Sommer wieder möglich. Auch in diesem Jahr veranstaltet die Stadt auf der Liegewiese ein Open-Air-Kino. Zwischen Umkleiden und Becken stehen 500 Sitzplätze bereit, ausgerichtet auf eine große aufblasbare Leinwand im Kinoformat. An drei Abenden werden dort Filme gezeigt – darunter die Komödie »Alter Weißer Mann«, das Drama »Die leisen und die großen Töne« sowie der Bob-Dylan-Film »Like a Complete Unknown«.

Zum Auftakt am Donnerstagabend hatte der Großteil der rund 450 Gäste bereits vorab Tickets online gekauft, trotzdem bildete sich vor der Abendkasse noch eine längere Schlange. Den Start machte die Komödie »Alter weißer Mann«, in der Jan Josef Liefers als Gastgeber einer Dinnerparty mit politischer Korrektheit kämpft - und damit beim Publikum für ordentliche Lacher sorgte.

Entspannte Atmosphäre unter dem Sternenhimmel

Auf weißen Plastikstühlen sitzend, genossen die Besucher die Sommernacht, manche von ihnen ausgestattet mit Kissen und Decken. Diese waren eigentlich gar nicht nötig: Durch den sternenklaren Himmel konnte die Hitze des Tages zwar abziehen, es herrschten allerdings immer noch laue Temperaturen. Trotz des späten Einlasses ab 20.45 Uhr begann der Film erst nach Einbruch der Dunkelheit, um optimale Sichtverhältnisse zu garantieren.

Um die Wartezeit zu überbrücken, boten der CVJM Talheim sowie die »trinkbar« unter anderem Cocktails, Bier, Spezi und Brezeln an. Auch das obligatorische Popcorn durfte bei vielen Besuchern nicht fehlen. Organisatorin Silke Schauber ist zufrieden: »Es war ein toller Abend! Das Wetter war gut, die Stimmung auch!« (GEA)