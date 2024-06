K´furter Bürgermeister übernimmt Vorsitz des Fördervereins Naturpark Schönbuch

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. Wechsel an der Spitze des Fördervereins Naturpark Schönbuch: Waldenbuchs Ex-Bürgermeister Michael Lutz hat das Amt des Vorsitzenden an den Kirchentellinsfurter Rathauschef Bernd Haug übergeben. Der stellvertretende Vorsitzende Fritz-Eberhard Griesinger lobte Lutz für sein vorbildliches Engagement: »Auch bei den jährlichen Landschaftspflegeaktionen packte Michael Lutz stets persönlich mit an und ging mit gutem Beispiel voran.«

Lutz hatte den Vorsitz 2006 vom Herrenberger OB Volker Gantner übernommen. In seiner Amtszeit stieg die Zahl der Mitglieder von 264 auf rund 450. Unter anderem wurden über 300 Kleindenkmale erfasst, ein modernes Besucherleitsystem etabliert und die erste Naturpark-Schule in Waldenbuch zertifiziert. Haug erhielt Lob für »Fingerspitzengefühl und Durchhaltevermögen beim Engagement um die sinnvolle Nutzung des Kirchentellinsfurter Baggersees.« (GEA)