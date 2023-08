Jens Maschmann wird Chef der Uniklinik Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Professor Dr. Jens Maschmann tritt am 1. August sein neues Amt als Leitender Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des Tübinger Universitätsklinikums an. Er folgt auf Professor Dr. Michael Bamberg, der (wie berichtet) am Donnerstag voriger Woche in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Maschmann freut sich auf die neue Aufgabe: »Die letzten Jahre in Thüringen und Bayern stand ich an der Spitze der Universitätsklinika Jena und Würzburg. Beruflich waren dies wichtige Stationen, die mich gut auf die neue Aufgabe an heimatlicher Stelle vorbereitet haben«, wird er in einer Pressemitteilung zitiert. Das Tübinger Uniklinikum kennt der 54-Jährige gut aus Studium und Assistenzarztzeit. Später leitete er die Vorstandsstabsstelle für Medizinplanung.

Weitere Vorstandsmitglieder

Bereits seit 1. Juli ist Professor Dr. Ulrike Ernemann stellvertretende Leitende Ärztliche Direktorin im Klinikumsvorstand. Sie übernimmt das Amt von Professor Dr. Karl Ulrich Bartz-Schmidt. Weitere Mitglieder sind die Kaufmännische Direktorin und Stellvertretende Vorstandsvorsitzende Gabriele Sonntag, Pflegedirektor Klaus Tischler und Professor Dr. Bernd Pichler, Dekan der Medizinischen Fakultät. Ende des Jahres wird es auch in der Kaufmännischen Direktion einen Wechsel geben: Gabriele Sonntag übergibt ihr Amt nach 17 Jahren an Daniela Harsch.

Jens Maschmann, Jahrgang 1969, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. Er promovierte und habilitierte nach seiner Facharztausbildung in der Kinder- und Jugendmedizin, trägt einen Master of Business Administration und verfügt über Zusatzqualifikationen im Bereich der medizinischen Informatik und des medizinischen Qualitätsmanagements. Hinzu kommen praktische Erfahrungen im Krankenhausmanagement. (a)