In Gomaringen werden künftig Solaranlagen gefördert

Wer sich in Gomaringen eine PV-Anlage aufs Dach setzt, kann mit einer Förderung rechnen.

GOMARINGEN. Wer sich in Gomaringen eine Fotovoltaik-Anlage aufs Hausdach setzt, kann ab 1. April mit einer Förderung der Gemeinde rechnen. Die Grünen hatten schon im vergangegen Jahr beantragt, dafür 20.000 Euro in den Haushalt aufzunehmen. Das Gremium unterstützte das einstimmig. Mit dem neuen Haushaltsplan kann nun die beschlossene Richtlinie in Kraft treten.

Gefördert werden dabei Anlagen, die private Hauseigentümer oder Grundstücken auf bestehende Wohn- oder Nebengebäude errichten. Die Anlagen müssen dabei fest installiert und ans Netz gekoppelt sein. Außerdem muss ein Fachbetrieb die Arbeiten dafür vorgenommen oder ein Sachverständiger die Solaranlage abgenommen haben. Mit bis zu tausend Euro unterstützt die Gemeinde den Bau dieser privaten PV-Anlagen. Der Fördersatz beträgt dabei 200 Euro pro Kilowatt-Peak. Die Anlage muss dabei mindestens die Leistung von einem Kilowatt-Peak erbringen. Beantragen können das Geld nur private Personen. Firmen sind ausdrücklich von der Förderung ausgenommen. Wer in den Genuss des Zuschusses kommen will, sollte aber schnell sein. Bewilligt wird nach Antragseingang. Wenn der Fördertopf leer ist, gibt es keinen Anspruch auf Unterstützung. Auch dürfen nicht weitere Fördermittel von Land oder Bund beantragt werden.

Hat man einen positiven Bescheidung von der Gemeinde bekommen, dann sollte man innerhalb von neun Monaten die Anlage bauen, sonst verfällt die Zusage. Zurückzahlen muss man den Förderbetrag an die Gemeinde, wenn die Solaranlage nicht zehn Jahre lang zur Erzeugung von Strom am angegebenen Standort genutzt wird. (iwa)