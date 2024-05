Hochwasserdamm in Tübingen-Lustnau wird geschlossen - Umleitung eingerichtet

Der Hochwasserdamm in Tübingen-Lustnau.

TÜBINGEN. Beim Hochwasserdamm im Goldersbachtal in Lustnau stehen die jährliche Schließübung und Wartung an. Dafür wird das Dammtor am Mittwoch, 22. Mai, geschlossen. Der Verkehr der Landesstraße L 1208 zwischen Lustnau und Bebenhausen wird von 9 bis 16 Uhr umgeleitet.

Während der Umleitung übt die Feuerwehr, wie sie das Tor im Ernstfall schließen kann. Dazu werden die rund 350 Kilogramm schweren Bodenbleche mithilfe eines Krans herausgehoben und das Dammtor geschlossen. Anschließend finden die Wartungsarbeiten statt. Dabei werden die Gummiauflagen getauscht und bei Bedarf die Ablaufrinne und die Entwässerungsleitungen gespült. Danach werden das Dammtor geöffnet und die Bodenbleche wieder eingesetzt. (pm)