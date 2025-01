Gomaringer Schlosshexa feiern 30. Geburtstag

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Der Verein Original Gomaringer Schlosshexa feiert am Samstag, 18. Januar, 19.30 Uhr, mit einer Party in der Kulturhalle in Gomaringen 30-jähriges Bestehen. Die Halle wird bereits eine halbe Stunde früher geöffnet. 37 befreundete Zünfte haben sich angekündigt. Karten für Nicht-Hästräger gibt es ausschließlich an der Abendkasse für 5 Euro. Auf Gastgeschenke wird verzichtet. Dafür unterstützen die Schlosshexa den Verein Arche Noah in Kusterdingen.

Die Narrenzunft Original Gomaringer Schlosshexa wurde am 20. Oktober 1995 gegründet. Die Maske »das Oichele« gehört seit dem 25. Juni 1999 zum Verein. Zurzeit hat der Verein 105 Mitglieder, davon 72 Aktive. Der Ursprung der Hexen geht ins 16. Jahrhundert zurück. Damals wurden laut der Gomaringer Geschichte Frauen der Hexerei bezichtigt und deshalb in Reutlingen verbrannt.

Die Häsfarben orientieren sich an den Wappen von Gomaringen (Rot und Weiß) und dem des Ortsteils Stockach (Grün und Braun). Die Herkunft des »Oichele« beruht auf einem Streit Mitte des 18. Jahrhunderts mit den Nachbargemeinden Bronnweiler und Ohmenhausen. Es ging dabei um das Recht, Eicheln zu sammeln. Die Eicheln waren in dieser Zeit sehr begehrt, da sie unter anderem als Viehfutter dienten. Daher stellt die aus Lindenholz geschnitzte Maske eine Eichel mit einer weinenden und einer lachenden Gesichtshälfte dar. Das restliche Häs ist in Erdtönen gehalten und mit Eichenblättern bestückt. (eg)