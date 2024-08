Gomaringen hat jetzt alles für einen Strandurlaub im Ort

Die beiden Kinder in den Liegestühlen Milan und Lizanne genießen den Sand in Gomaringen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. »Der heutige Beitrag zum Programm: Das Wetter!«, freut sich Bürgermeister Steffen Hess bei seiner Eröffnungsrede zum zweiten »Gomaringer Beach« – um kurz vor vier sah es nämlich noch ganz so aus, als ob die Stranderöffnung zwischen Schloss und Bücherei dem prasselnden Regen zum Opfer fallen sollte.

Aber Petrus hatte wohl ein Einsehen und drehte den Wasserhahn ab; innerhalb einer guten halben Stunde war nicht nur der abgesperrte Platz mit den großen Sonnenschirmen trocken, sogar der große Sandkasten lud wieder zum Buddeln ein. »Ich habe einen Smaragd gefunden«, kräht der siebenjährige Milan und seine dreijährige Schwester Lizanne staunt nicht schlecht: Die Mitarbeiter des Bauhofs haben kleine und größere Halbedelsteine und bunte Steinchen im Sand platziert und die Kinder schürfen wie im Goldrausch, sodass man eine diffuse Ahnung bekommt, wie es 1897 in Klondike zugegangen sein mag.

Doch zurück zum Hauptgeschehen: Der Bürgermeister freut sich nicht nur am Wetter und den vielen fröhlichen Kindern, er bedankt sich bei den Anwohnern, Organisatoren, ortsansässigen Firmen und Vereinen für das Gelingen und den Ablauf des kleinen Großereignisses im August. Die Idee, für Daheimgebliebene und auch Urlaubsrückkehrer einen kleinen Strand einzurichten, hatte Hess bereits vergangenes Jahr. Rathausmitarbeiterin Nadja Kwiatkowski war sofort »Feuer und Flamme«, wie sie lachend erklärt. »In wenigen Tagen haben wir in Windeseile alles auf die Beine gestellt«, erzählt sie strahlend.

Vereine bessern Kasse auf

Alle zogen an einem Strang und die Resonanz war groß – Bürgermeister Hess freute sich allabendlich an freundschaftlich-familiären Szenen auf seinem Heimweg, wenn Menschen mit Picknickkörben und Kindern sich am Strand niederließen und den Feierabend mit Käse, Wein und Apfelschorle einläuteten. »Ich habe die Verbesserungsvorschläge der Bürger für den diesjährigen Strand gleich umgesetzt«, erklärt Kwiatkowski: »Mehr Schatten und ein abgesperrter Bereich«, so kommen sich Autofahrer und Müßiggänger nicht ins Gehege.

Der Gomaringer Getränkeservice Koch stellt den Vereinen den gesamten August einen Kühlwagen kostenlos zur Verfügung, damit diese ihre Kasse mit dem Getränkeverkauf aufbessern können.

Beinahe jeden Abend gibt es Programm, vom Salsatanzkurs, französischen Chansons über Rum-Tasting bis hin zu Feuerspucker- und Fakireinlagen. Getreu dem Motto: »Sommer, Sonne, Sonnenschein – in Gomaringen muss niemand alleine sein.« (GEA)