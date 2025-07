Gomaringen bekommt eine neue Postfiliale

Monatelang verwaist, jetzt öffnet sie am kommenden Mittwoch, 9. Juli, wieder: Die Postfiliale in der Gomaringer Lindenstraße. Ein Partner hat sich bislang nicht gefunden, weswegen DHL den Standort selbst betreibt.

GOMARINGEN. Um die Jahreswende war klar: Das »Schreiblädle beim Rathaus« in der Gomaringer Lindenstraße 44 schließt - und damit auch die Annahmestelle der Post. Seitdem ist die Geschäftsfläche verwaist, sehr zum Nachteil der Wiesaz-Gemeinde, die seitdem keine DHL-Filiale mehr im Ort hat. Dabei besagen die Regelungen zur Postversorgung, dass es in Gemeinden und Wohngebieten mit über 2.000 Einwohnern mindestens eine Filiale geben muss.

Dieser Verpflichtung kommt die Post nun nach, wenngleich sich das Unternehmen eine andere Lösung gewünscht hätte, wie die Pressestelle auf GEA-Anfrage mitgeteilte. »Leider ist es uns trotz intensiver Bemühungen nicht gelungen, in Gomaringen einen neuen Partner zu gewinnen«, heißt es von Seiten des Unternehmens. »Deshalb eröffnen wir am Mittwoch, 9. Juli, in der Lindenstraße 44 eine eigen betriebene Filiale.« Geplante Öffnungszeiten sind am Montag, Dienstag, Freitag und Samstag zwischen 10 und 13 Uhr sowie am Mittwoch und Donnerstag von 14.30 bis 17.30 Uhr.

Weiterhin Kooperationspartner gesucht

Eine Kooperation mit einem lokalen Geschäftszweig ist für die DHL im Normalfall lukrativer - weshalb »die Filialleitung immer noch auf der Suche nach einem neuen Filialpartner ist.« Eine Einrichtung von Poststellen sei insbesondere in ländlichen Gebieten mit wenig ausgeprägter Einzelhandels-Infrastruktur »sehr herausfordernd«, heißt es weiter. Wie schnell eine etwaige Übergabe des Paket- und Briefgeschäfts an einen lokalen Ladeninhaber vonstattengehen könnte, kann die Post allerdings nicht sagen. »Gegebenenfalls stünden Umbauarbeiten an, auch beim Thema IT-Infrastruktur sind Drittparteien beteiligt.«

Noch am Dienstag ging die Gemeindeverwaltung davon aus, dass die neue Poststelle bereits am Freitag eröffnet werden könnte. »Das war eine kleine Herausforderung, aber neue Möbel sind jetzt schon drin und wir haben mit der Post einen Mietvertrag geschlossen«, sagte Gomaringens Kämmerer Andreas Pautsch. In einem Nebenraum sei zudem noch ein Wasserschaden aufgetreten, der aber den Betrieb nicht betreffen würde. »Wir freuen uns auf jeden Fall, dass Gomaringen bald wieder eine Post hat«, erklärte Pautsch. (GEA)