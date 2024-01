Glücksbringer in der BG Klinik Tübingen verteilt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zwischen den Jahren besuchten sieben Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfeger die BG Klinik Tübingen. Sie sprachen den Patienten ihre Genesungswünsche aus und verschenkten kleine Glücksbringer.

Rund 200 Patienten verbringen jedes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr einen stationären Aufenthalt in der BG Klinik Tübingen. Auch wenn sie medizinisch optimal versorgt sind, ist es für sie traurig, die Festtage in einer Klinik zu verbringen.

Einsatz für Mitmenschen

So hatte Markus Wanck, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der BG Kliniken, der selbst ausgebildeter Schornsteinfegermeister ist, die Idee, diesen Patienten zwischen den Jahren eine kleine Freude zu bereiten.

»Seit Jahren setzt sich die Schornsteinfegerzunft für die Mitmenschen ein, ob beim Blutspenden oder bei der jährlichen Radtour zugunsten krebskranker Kinder«, so der 50-Jährige. Bei dem Zusammenhalt sei er sich sicher gewesen, dass die Kollegen mitziehen. »Alle Schornsteinfeger, die heute die BG Klinik Tübingen besuchen, sind aus dem Raum Tübingen und Reutlingen. Was gibt es Schöneres als einen Teil des eigenen Glücks an Menschen zu geben, denen es gerade nicht so gut geht und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.« In den vergangenen Jahren konnte die Aktion aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht umgesetzt werden. »Umso mehr freut es uns, dass es dieses Jahr endlich so weit ist«, erklären der Geschäftsführer Marcus Herbst und die Ärztliche Direktorin Professor Tina Histing, welche die Delegation durch die Klinik geführt haben. (eg)