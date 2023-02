Gemeinde Nehren kauft alte Kirche

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEHREN. Der Vertrag ist unterschrieben. Jetzt ist es offiziell: Die Gemeinde Nehren kauft die ehemalige neuapostolische Kirche in der Bubengasse 41. Bürgermeister Egon Betz gab die Neuigkeit am Montag in der Sitzung des Gemeinderats bekannt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Kirche war 1966 eingeweiht worden. Nachdem die neuapostolischen Gemeinden von Nehren und Dußlingen 2015 kooperierten, wurde sie seltener genutzt. Anfang 2020 gab’s den letzten Gottesdienst. Dabei wurde das Gotteshaus formell entwidmet.

Bürgermeister Betz hatte die Vertreter der Kirche schon damals wissen lassen, dass man sich für das Gebäude interessierte. In Corona-Zeiten, als die Turnhalle wegen Sanierung nicht zur Verfügung stand, durfte der Gemeinderat dort tagen.

Betz ist voll des Lobes über die Geschäftspartner. Die Verantwortlichen in Stuttgart hätten sich stets fair verhalten. Vor etwas mehr als einer Woche war man gemeinsam beim Notar. Es gebe keine unangenehmen Klauseln im Kleingedruckten.

Trotz des von Winand Victor künstlerisch gestalteten Betonglasfensters: Das Gebäude ist nicht denkmalgeschützt. Aber der Gemeinde ist das kulturelle Erbe wichtig. Was man energetisch tun kann, wird noch geprüft. Für Konzerte, Ausstellungen und andere Veranstaltungen sei die alte Kirche gut geeignet, heißt es im Rathaus. »Die Gemeinde hat sonst keinen Raum in dieser Größe. Wir werden ihn bespielen«, sagt Betz. Den Zuschnitt des Sanierungsgebiets hat man frühzeitig angepasst, sodass Landes-Zuschüsse zu einem späteren Zeitpunkt fließen könnten. (-jk)