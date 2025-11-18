Gasaustritt in Mössingen-Belsen: Leitung bei Tiefbauarbeiten beschädigt

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Am Montag ist es gegen 15.30 Uhr in Kreuzungsbereich Mössingerstraße/In Weiherwiesen in Mössingen-Belsen zu einer Gasstörung mit Gasaustritt gekommen. Das berichtet der Energieversorger FairNetz. Ursache war laut Betreiber die Beschädigung einer Erdgasversorgungsleitung durch eine Tiefbaufirma. Feuerwehr und Polizei sperrten den betroffenen Bereich großräumig ab. Die Gaszufuhr zur Schadensstelle wurde durch Mitarbeiter der FairNetz abgestellt. Rund 50 Netzanschlüsse waren hiervon betroffen.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Reparaturarbeiten wurde das beschädigte Teilstück der Erdgasversorgunsleitung erneuert. Gegen 21 Uhr konnte wieder Erdgas in den betroffenen Netzbereich eingeleitet werden. Im Anschluss wurde durch Mitarbeiter der FairNetz damit begonnen, die betroffenen Kundenanlagen wieder in Betrieb zu nehmen. (pm)