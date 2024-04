Fragen beantworten und Gutscheine für Kasten Berg-Bier gewinnen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Gerühmt im Ausland, geliebt in der Heimat: Das Bier ist das alkoholhaltige Lieblingsgetränk der Deutschen. Am 23. April 1516 wurde das nachträglich so benannte deutsche Reinheitsgebot beschlossen. Die Maßnahme sollte seinerzeit eine höhere Qualität des heimischen Gerstensaftes sicherstellen. Bis dato hatten nämlich die unterschiedlichsten Feldfrüchte und Gewürze ihren Weg in die Gärbottiche gefunden.

Trotz der schmalen Zutaten-Palette, die seitdem beim Brauen benutzt werden darf, sind heute bis zu 6.000 verschiedene Biere nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut. Um dieses Kulturgut gebührend zu feiern, wird seit 30 Jahren der Tag des deutschen Bieres am 23. April ausgerufen. Zeit zu testen, was Sie wirklich über das Traditionsgetränk wissen.

Der GEA verlost unter allen Teilnehmern zehnmal jeweils einen Kasten Berg-Bier. Wer alle Fragen beantwortet, hat die Chance, einen von zehn Preisen zu gewinnen. Viel Erfolg – und Prost!

Unter allen Teilnehmern werden zehn Gewinner ausgelost. Diese werden schriftlich benachrichtigt und im GEA-Lokalteil veröffentlicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. (GEA)