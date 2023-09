Fortsetzung der Straßen- und Tiefbauarbeiten in der Ortsdurchfahrt Kusterdingen-Wankheim

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Am Donnerstag, 28. September, kann voraussichtlich der zweite Bauabschnitt der K 6903 von der Heerstraße/Römerstraße bis zur Walbenstraße in Kusterdingen-Wankheim abgeschlossen werden. Am Freitag, 29. September, beginnt dann der dritte Bauabschnitt zwischen der Walbenstraße und dem Ortsausgang von Wankheim in Richtung Kusterdingen. Die Arbeiten für diesen letzten Bauabschnitt werden voraussichtlich, gute Witterungsbedingungen vorausgesetzt, Mitte Oktober abgeschlossen sein.

Somit wird die Ortsdurchfahrt Wankheim nach rund fünf Monaten Bauzeit wieder durchgängig für den Verkehr befahrbar sein. Auf der rund 250 m langen Baustrecke sind Fahrbahnschäden in Form von Rissen, Ausbrüchen und kleineren Setzungen vorhanden. Entsprechend wird im Zuge des nun folgenden dritten Bauabschnitts die gesamte Asphaltdeckschicht auf diesem Abschnitt erneuert. Auch die Arbeiten an den vorhandenen Versorgungsleitungen werden fortgeführt. Mit Beginn des dritten Bauabschnitts werden mit Ausnahme der Haltestelle »Volksbank« alle Bushaltestellen in Wankheim wieder fahrplanmäßig angefahren. Die Ersatzhaltestellen in der Heerstraße und Käppele entfallen. Für die Haltestelle »Volksbank« wird im Zeitraum der Bauarbeiten kein Ersatzhaltepunkt eingerichtet.

Aus Gründen des Arbeitsschutzes können die Straßenbauarbeiten ausschließlich unter Vollsperrung der K 6903 durchgeführt werden. Eine überörtliche Umleitung erfolgt weiterhin in beiden Richtungen über die B 28-Anschlusstellen bei Wankheim und Jettenburg.

Das Bau- und Verkehrskonzept wurde mit den Trägern öffentlicher Belange abgestimmt.

Die Kosten belaufen sich auf insgesamt ca. 850.000 Euro. Auf den Landkreis Tübingen entfallen hierbei rund 460.000 € und auf die Gemeinde rund 390.000 Euro. Die Straßensanierung ist Teil des Belagsprogramms des Landkreises Tübingen. Die Gemeinde- und die Kreisverwaltung bitten um Verständnis für die mit den Arbeiten verbundenen Einschränkungen und Erschwernisse.

Informationen zu Sperrungen und Umleitungen können unter www.verkehrsinfo-bw.de abgerufen werden. (GEA)