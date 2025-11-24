Feuerwehr Mössingen: Alarm zur Personenrettung im Doppelpack

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN/DUSSLINGEN. Einsatz im Doppelpack. Am Montagvormittag war die Abteilung Stadtmitte Mössingen fast zeitgleich zweimal gefordert. Kurz nach 11 Uhr wurde sie per Notruf nach Bästenhardt gerufen, weil sich ein Mensch mutmaßlich in hilfloser Lage befinden würde. In einem Hochhaus in der Albblickstraße konnten Angehörige keinen Kontakt zu einer Bewohnerin in deren Wohnung herstellen. Sie vermuteten, dass sich diese in einer hilflosen Lage befinden könnte. Der alarmierte DRK-Rettungsdienst stand erwartungsgemäß auch vor verschlossenen Türen, sodass die Wehrleute nachgefordert wurden, um die Türe zu öffnen. Dann die Entwarnung: In der Wohnung war niemand anzutreffen.

Noch vor Ort erreichte die Wehr ein zweiter Alarm. Der Malteser Hilfsdienst war in Dußlingen bei einem Patienten, der in eine Klinik gebracht werden musste. Da sich die Person im ersten Stock eines Wohnhauses befand und der Transport durch das enge Treppenhaus hinunter nicht in Betracht gezogen wurde, ließen die Rettungshelfer eine Drehleiter alarmieren. Woraufhin die Mössinger Wehr zur Unterstützung ihrer Dußlinger Kollegen mit dem Spezialfahrzeug ausrückten. Mit einer Schleifkorbtrage, die durch das Fenster in die Wohnung gehievt wurde, konnte die Person schonend über den »Luftweg« auf die Straße zum Rettungswagen transportiert werden. (GEA)