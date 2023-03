Erweiterung des Ofterdinger Rathaus wird 1,5 Millionen Euro teurer als geplant

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN. Die Baustelle am Ofterdinger Rathaus läuft gut und liegt weitgehend im Zeitplan, wie Architekt Martin Ritz vom beauftragten Büro Glück und Partner am Dienstagabend dem Gemeinderat berichtete. Allerdings explodieren die Kosten: Momentan wird mit einer Überschreitung der geplanten Summe von 21 Prozent gerechnet (in absoluten Zahlen bedeutet das rund 1,5 Millionen Euro Mehrkosten). »Der Rohbau ist in den letzten Zügen«, sagte Ritz. Das Obergeschoss werde bis Ende der Woche betoniert, der Aufzug sei fast fertig. Demnächst wird der kleine Balkon oben abgebrochen. »Wir liegen im Zeitplan«, sagte Ritz. Wenn alles fertig betoniert ist, beginnt der Holzbau voraussichtlich Mitte April. Die Baugrube außen muss aufgefüllt und Wasserleitungen verlegt werden.

Erhebliche Preissteigerungen

Rund 80 Prozent des Auftragsvolumens ist bereits vergeben. »Wir haben seit einem Jahr erhebliche Preissteigerungen und die Kostensituation ist angespannt«, sagte Ritz. Momentan funktioniere allerdings alles und eine Stabilisierung zeichne sich ab. »Der Stahlpreis ist zwar deutlich gefallen, aber die Endprodukte sind noch immer teuer«, sagte Ritz.

Keine Angebote für Trennwände

Am Montag vergab der Gemeinderat kleinere Gewerke. Im Bereich Geothermie ging lediglich ein Angebot ein, das aber im Rahmen lag, Ähnliches gilt für den Trockenbau mit drei Angeboten. Die Schlosserarbeiten werden mit 115.000 Euro deutlich teurer als die geplanten 70.000 Euro. Für Systemtrennwände indes gingen gar keine Angebote ein. Deshalb wird die Ausschreibung wiederholt. Der angebotene Preis für Estricharbeiten lag laut Hauptamtsleiter Alexander Schwarz völlig außerhalb des Rahmens. Deshalb wird mit einer beschränkten Ausschreibung nun noch einmal versucht, diese günstiger zu bekommen. (stb)