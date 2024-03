Einsatz- und Rettungskräfte suchten in Ofterdingen nach Lösungen

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN. Auf Tuchfühlung bei einer Großveranstaltung in Oftrerdingen: Das THW hatte Vertreter der Feuerwehren, DRK, Polizei, die Bürgermeister, Leiter der Haupt- und Ordnungsämter und Bauhofleiter aus ihrem Zuständigkeitsbereich und darüber hinaus, den Kreisbrandmeister, Leiter der integrierten Leitstelle Tübingen, sowie Landrat Walter und Vertreter des Landratsamts Tübingen zu einer Informationsveranstaltung unter dem Namen »in Krisen Köpfe kennen« geladen.

Hilfe optimieren

Vernetzung, Erfahrungsaustausch und auch neue Lösungsansätze in Krisensituationen zu entdecken ist wichtig für eine gemeinsame Zusammenarbeit, nicht nur in Einsätzen, sondern auch in deren Vorbereitung. Und so stellte sich der THW Ortsverband mit seinem Technischen Zug und seinem Fachzug Führung und Kommunikation nicht nur in Daten- Fakten- Zahlen vor, sondern jede der (Teil-) Einheiten stellte ihre Fahrzeuge und (technische) Ausstattung für die geladenen Gäste aus. Zahlreiche Einsatzkräfte standen für Fragen zur Verfügung und demonstrierten an Beispielen, was ihre Einheit leisten kann. So fand ein reger Austausch nicht nur mit, sondern auch unter den Gästen statt. Abgerundet wurde die Veranstaltung mit einer passenden Einsatzverpflegung der OV Küche. »KKK« soll, auch in der Zukunft, die Zusammenarbeit und den Wissensaustausch untereinander fördern, um so die Effizienz und Effektivität der humanitären Hilfe in Krisen zu verbessern. (eg)