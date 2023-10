Ehrenamtliche Betreuer in Kreis Tübingen für rechtliche Angelegenheiten gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Der Betreuungsverein Landkreis Tübingen sucht ehrenamtliche rechtliche Betreuer. Rechtliche Betreuer unterstützen oder vertreten ältere Menschen sowie Menschen mit einer Behinderung oder einer psychischen Erkrankung, die nicht mehr in der Lage sind, sich selbst um ihre Angelegenheiten zu kümmern. Wer Interesse an einem abwechslungsreichen Ehrenamt hat oder bereits eine rechtliche Betreuung oder eine Vollmacht übernommen hat, erhält im Rahmen einer Einführungsschulung diesbezüglich Informationen. Die Schulungen sind an zwei Abenden, welche aufeinander aufbauen: Mittwoch, 18. Oktober, von 18 bis 21 Uhr, und am Mittwoch, 25. Oktober, von 18 bis 21 Uhr. Veranstaltungsort ist das Landratsamt Tübingen, Wilhelm-Keil-Straße 50. Eine schriftliche Anmeldung bis Dienstag, 17. Oktober, ist erforderlich. Die Teilnahme an der Schulung ist kostenlos. (eg)

07071 9798200

btv@betreuungsverein-tuebingen.de