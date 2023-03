Die Badesaison am Kfurter See kann kommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. Mit einem Lächeln auf den Lippen stehen die Mitglieder der DLRG vor dem Fundstück des Tages. Aufgrund der bevorstehenden Badesaison machten die Rettungstaucher der Wasserrettungsgruppe (WRG) mit dem Reutlinger Fischereiverein gemeinsame Sache. Rund zehn Taucher der DLRG aus den Bezirken Reutlingen und Esslingen beteiligten sich am Samstag, 25. März, an der gemeinsamen Aktion mit dem Fischereiverein.

Allerlei Müll aus dem Baggersee. Foto: Verein

Es war ein Aprilwetter, teils stürmischer Wind gefolgt von kurzen Sonnenstrahlen machten die Einsatzbedingungen herausfordernd. Die Rettungsübung wurde dazu genutzt unter Wasser den Badebereich nach gefährlichen Gegenständen abzusuchen, während an Land ebenfalls für Ordnung und Sauberkeit gesorgt wurde. Bereits im vergangenen Jahr wurden bei einem Einsatz der Rettungstaucher mehrere alte Metallfässer geborgen. Auch bei diesem Einsatz sollte die Suche nicht vergebens sein. Eine weitere Tonne konnte mittels Hebesack geborgen werden. Neben diversen kleineren Gegenständen vom vergangenen Badebetrieb wie Tauchbrillen, Schuhe und Badekleidung konnten Einweggeschirr, Getränkedosen und andere Plastikabfälle aus dem Wasser geholt werden.

Auch war es den Rettungstauchern möglich zwei Metallschilder, die auf die Baderegeln hinweisen sollen, zu bergen. Die Schilder wurden im vergangenen Jahr durch die Kioskbetreiber angebracht und zwei davon landeten über die Wintermonate im See. »Die DLRG macht wirklich einen grandiosen Job. Es freut mich ungemein, dass wir mit der DLRG eine klasse Partnerschaft haben und so gemeinsam einen Beitrag zur Sicherheit sowie zum Gewässer-und Umweltschutz leisten. Das ehrenamtliche Engagement trägt dazu bei, dass sowohl die Badegäste als auch die Betreiber der Badestelle einen Nutzen haben«, so Christian Becker, erster Vorstand des Fischereiverein Reutlingen. (eg)