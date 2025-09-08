Der B27-Tunnel in Dußlingen wird drei Nächte lang voll gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

DUSSLINGEN. Im Tunnel Dußlingen müssen im halbjährlichen Turnus Wartungs- und Reinigungsarbeiten erledigt werden. Die nächsten sind im Zeitraum vom 17. bis 20. September angesetzt. Im Zusammenhang mit einem Unfallschaden werden zusätzlich Instandsetzungsarbeiten vorgenommen. Im Anschluss an die Arbeiten findet im Tunnel eine sogenannte einsatzechte Großübung statt. Am Samstag, 20. September, um 14 Uhr ist der Tunnel für den Verkehr wieder freigegeben. Für die Wartungs-, Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten muss der Tunnel in Dußlingen von Mittwoch, 17. September, bis Samstag, 20. September, jeweils zwischen 20 und 6 Uhr voll gesperrt werden. Die Arbeiten sollen bis Samstagmorgen abgeschlossen sein.

Die Großübung wird mit Einsatzkräften der zuständigen Feuerwehren, Rettungs- und Sanitätsdienste sowie der Polizei und der Straßenmeisterei durchgeführt. Sie dient dazu, Notfallmaßnahmen für einen Ernstfall zu üben und ist daher keine öffentliche Übung. Eine solche Übung ist für den Betrieb des Tunnels vorgeschrieben.

Die Umleitungsstrecken U 1 und U 2 über die Gomaringen und Nehren sind in beiden Fahrtrichtungen ausgeschildert. Im Vorfeld der Instandsetzungsmaßnahmen gibt es auch Reinigungsarbeiten an den Entwässerungseinrichtungen im Tunnel. Diese sind unabhängig von den sicherheitstechnischen Anlagen und können unter halbseitiger Sperrung laufen. Diese Arbeiten in Richtung Tübingen sind am Montag, 15. September 2025 und in Richtung Hechingen am Dienstag, 16. September 2025 jeweils von 8 bis 15 Uhr. (pm)