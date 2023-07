Container in der Mössinger Höfgasse ist neuer Wohnort für Flüchtlinge

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Die Stadtverwaltung ist unter Druck und hinkt bei der Aufnahme von Flüchtlingen hinterher. Nun wurde – nach Belsen – ein zweiter Standort für die Unterbringung von Geflüchteten vorgestellt. Gestern erfuhren die Anwohner der Mössinger Höfgasse in einer Infoveranstaltung, dass auf dem Grundstück der Tübinger Kreisbau zwischen der Anlage für Betreutes Wohnen und dem Biergarten Pizzeria-Löwen Container für zwanzig Personen geplant sind. Ob es auch dazu kommt, muss der Gemeinderat in einer Sitzung diskutieren. Ein dritter Standort ist ebenfalls angedacht. Dem Vernehmen nach eigne sich dafür eine Freifläche in der Grabenstraße. (GEA)