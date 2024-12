»chocolART« in Tübingen: Deutschlands größtes Schokoladen-Festival eröffnet

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Boris Palmer wollte am Dienstagmittag sicher gehen: »Sie wissen alle, dass Sie nicht in Wernigerode sind?« Tübingens Oberbürgermeister spielte bei der Eröffnung der 17. »chocolART« in der Unistadt darauf an, dass ein Ableger von Deutschlands größtem Schokoladen-Festival auch in Sachsen-Anhalt ausgerichtet wird – allerdings einen Monat zuvor. Der OB sei froh, endlich das »Original« eröffnen zu dürfen. »Für Tübingen ist es das wichtigste Fest des Jahres«, erklärte Palmer.

Vier Tage hätten Mitarbeiter, Helfer und Marktbeschicker ihre rund 80 Stände aufgebaut und zu dem Bild zusammengefügt, dass sich nun Bürgern und Besuchern gleichermaßen eröffnet: weiße, spitze Zelte und überbordende Auslagen voll bunter Schokoladen-Kreationen zieren noch bis Sonntag die Altstadt. Ganz zeitnah und modern mit dabei: Variationen der beliebten »Dubai-Schokolade«, die Konditormeister Johannes Becker dem Bürgermeister nach seiner Rede präsentierte. Die grüne Farbe des Macaron-Gebäcks, die von den Pistazien stammt, interpretierte Palmer als Seitenhieb auf seine ehemalige Partei: »Ich dachte, Sie wollten mir damit was sagen!«, rief er zur Belustigung der Zuschauer. (GEA)