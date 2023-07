Bundesposaunenfest in Tübingen verteilt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. »Fröhliches Volk«, ein »Festmarsch«, aber auch »Droben stehet die Kapelle«: Mit diesen Stücken starteten die Bläser beim Bundesposaunentag auf dem Tübinger Marktplatz. Der Bund Christlicher Posaunenchöre Deutschlands veranstaltete in Tübingen das große Bundesposaunenfest. Angemeldet waren rund 450 Bläser aus dem ganzen Bundesgebiet.

Das Event in Tübingen musste wegen Corona zweimal aufgeschoben und neu geplant werden. Eingeladen hat der Albverband im BCPD. Er wird 100 Jahre alt und feiert sein Jubiläum.

An drei Tagen waren Blechbläser auf dem Marktplatz, in der Stiftskirche, auf dem Neckar und in der Paul-Horn-Arena in Tübingen verteilt. (GEA)