Bahnböschung bei Mössingen fängt plötzlich Feuer

MÖSSINGEN. Nichts ging am Freitag über die Mittagszeit auf der Bahnstrecke bei Mössingen. Während eines längeren Feuerwehreinsatzes mussten die Züge in Dußlingen, Mössingen und Hechingen stehen bleiben. Gegen 12.45 Uhr war an der nördlichen Böschung der Bahnlinie auf Höhe des Wohngebiets Dachtel/Schlattwiesen Feuer entdeckt worden.

Vermutlich nahmen die Flammen im Bereich einer Signalanlage an den Gleisen ihren Ausgang und breiteten sich auf fast einen Hektar Fläche und Unterholz aus. Laut Polizei könnte eine Selbstentzündung der ausgetrockneten Grasfläche durch Scherben aber auch durch eine weggeworfene Zigarettenkippe entstanden sein. Auf der Hochfläche geriet zudem ein größerer Stapel mit trockenem Holz in Brand. Die Feuerwehr Mössingen, die zunächst mit der Abteilung Stadtmitte anrückte, ließ Belsen und Öschingen nachalarmieren.

Drei Tanklöschfahrzeuge waren im Einsatz, eines, um Wasser aus einem Hydranten im Gewerbegebiet aufzunehmen und dann im Pendelverkehr zur Brandstelle zu fahren. Gegen 14 Uhr war der Brand unter Kontrolle, Nachlöscharbeiten der rund dreißig freiwilligen Helfer dauerten an. Der Zugverkehr mit den Hunderten von gestrandeten Passagieren konnte daraufhin wieder aufgenommen werden. (mey)