Ammertalbahn: Am Wochenende fahren ab abends keine Züge

TÜBINGEN. Wie die Erms-Neckar-Bahn AG mitteilt, kann das Stellwerk in Dettingen/Gsaidt, von welchem aus auch die Ammertalbahn gesteuert wird, in den Nächten am Samstag und Sonntag, 4. und 5. November, nicht besetzt werden. Aus diesem Grund wird die Ammertalbahn in den Nächten Samstag auf Sonntag sowie Sonntag auf Montag voll gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet.

Der Schienenersatzverkehr beginnt und endet an diesen zwei Tagen zu unterschiedlichen Zeiten: Am Samstag, 4. November, fährt der letzte Zug von Tübingen nach Entringen um 19.16 Uhr, in der Gegenrichtung von Entringen nach Tübingen fährt der letzte Zug um 19.31 Uhr. Der Zugverkehr wird am Sonntagmorgen zwischen Tübingen und Entringen wieder aufgenommen, der erste Zug von Tübingen nach Entringen fährt um 6.16 Uhr, der erste Zug von Entringen nach Tübingen um 7.31 Uhr. Am Sonntag, 5. November, fährt der letzte Zug von Tübingen nach Entringen um 18.16 Uhr in der Gegenrichtung von Entringen nach Tübingen um 19.01 Uhr.

Der Zugverkehr wird am Montagmorgen auf der Gesamtstrecke wieder aufgenommen: Der erste Zug von Tübingen Richtung Herrenberg fährt um 4.30 Uhr, der erste Zug von Herrenberg nach Tübingen um 5.02 Uhr. Die Busse ab Herrenberg fahren in der Bahnhofstraße gegenüber Gebäude 25 auf der Höhe des P+R-Parkplatzes an der Ammertalbahn ab. Die Busse ab Tübingen fahren am Omnibusbahnhof (ZOB) am Bussteig R ab. Die Fahrradmitnahme in den Bussen ist möglich, sofern Platz vorhanden ist. (pm)