Aktionstag »Gesund und fit ins Alter« mit viel Info in Gomaringer Sporthalle

22 Vereine und Gewerbetreibende stellten ihre Angebote beim Aktionstag in der Gomaringer Sporthalle vor. Wer wollte, konnte an Ort und Stelle aktiv werden. Beispielsweise beim Mundharmonika-Kurs von Heiderose Riefler (Foto rechts). FOTOS: HAMMER/GEMEINDE GOMARINGEN

GOMARINGEN. Bewegung ist eines der Schlüsselworte für ein möglichst langes, gutes Leben im Alter. Bewegung spielte auch thematisch die Hauptrolle beim Aktionstag »Gesund und fit ins Alter« am Sonntag in der Gomaringer Sporthalle. Gleich nebenan, in der Kulturhalle, informierten die Gomaringer Bauhandwerker über ihre Angebote. Beides zusammen habe gute Synergie-Effekte ergeben, sagt Bürgermeister Steffen Heß. Für die Gomaringer war der Aktionstag Premiere. Entstanden ist er aus dem Beteiligungsprozess »Quartiersimpulse«, gefördert vom Land Baden-Württemberg und unterstützt von den Projektbegleitern Beate Radzey und Michael Lucke vom Vorstand des Kreisseniorenrats.

Das Organisationsteam mit Volkshochschulleiterin Christine Widmann-Simon, Thomas Schaper (Verein "Gut Leben im Alter), Regine Stiehle-Braun (Koordinatorin Quartiersimpulse), und Angela Hammer (Öffentlichkeitsarbeit Gemeinde Gomaringen) hat die Gomaringer Sporthalle in eine kleine Messe verwandelt. Vereine und Gewerbetreibende informierten. Die Bibliothek Gomaringen zeigte aktuelle Bücher zum Thema, die Volkshochschule stellte ihr Kursangebot vor. Schlangen gab es vor den Ständen der Gomaringer Apotheken. Besucher konnten sich dort einem Gesundheitscheck unterziehen. Auch das Kursangebot kam an: Beim Stuhltanz setzte sich der Bürgermeister selbst dazu. Etwas schwungvoller ging es beim Tanzangebot von Eva Wied zu: Salsa wurde hier geboten.

Eröffnet hat den Tag Ansgar Thiel, Dekan der Wirtschafts- – und Sozialwissenschaften an der Uni Tübingen. »Aktivität als Voraussetzung für ein gesundes Älterwerden« war nicht nur sein Thema, sondern das des ganzen Tages. (iwa)