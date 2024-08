Unterwegs in Englands Metropole

Eine Reise in die britische Hauptstadt ist immer interessant, mit einem besonderen Abendprogramm wird sie zum Erlebnis. So auch für die GEA-Leserinnen und -Leser bei ihrem Aufenthalt in London. Mit dem Flugzeug von Stuttgart aus ist Heathrow, der größte Flughafen der Stadt, schnell erreicht. Reiseleiterin Theresa wartet bereits. Sie wird in den nächsten Tagen ihr großes Wissen über ihre Wahlheimat mit viel Charme und Witz an die Gäste aus Reutlingen weitergeben.

Mit dem Bus geht es von Heathrow aus durch verschiedene Stadtteile bis zum Hotel in Holland Park, ein Bezirk mit exklusiven Stadtvillen und prominenten Bewohnern wie etwa Familie Beckham. Ein Stopp am Buckingham Palace, dem Amtssitz des Königs, darf nicht fehlen. Noch mehr »Königliches« gibt es in den nächsten Tagen zu sehen. Etwa beim Besuch des Tower of London, einer Festung mit fast 1.000-jähriger Geschichte, in deren Jewel House die Kronjuwelen der englischen Könige aufbewahrt werden und von den Besuchern bewundert werden können. Die Besichtigung der Westminster Abbey, eigentlich Collegiate Church of Saint Peter at Westminster, steht ebenfalls auf dem Programm. Im vergangenen Jahr wurde König Charles III. wie schon viele Regentinnen und Regenten vor ihm in der Abbey gekrönt. Auch Hochzeiten und Trauerfeierlichkeiten der königlichen Familie werden hier zelebriert. Zuletzt der Trauergottesdienst für Queen Elisabeth II. Die Beisetzung fand später in der St. George Chapel in Windsor Castle statt.

Das Schloss, etwa 35 Kilometer außerhalb Londons gelegen, ist neben Buckingham Palace und Holyrood Palace in Edinburgh eine der drei offiziellen Hauptresidenzen der britischen Könige. Die prächtigen State Apartments werden noch heute für offizielle Anlässe vom Monarchen genutzt, können aber auch – wie von den GEA-Leserinnen und -Lesern – besichtigt werden.Britische Tradition steht auch am Abend beim Besuch im Pub auf dem Programm. Es gibt Sunday Roast und frisch gezapftes Bier. Eine Mahlzeit, die an Sonntagen serviert wird und aus geschmortem Fleisch, Gemüse, Yorkshire Pudding und Soße besteht.

Exklusiver und internationaler ist das Abendessen im Oblix. Das Restaurant befindet sich im 32. Stockwerk von The Shard, mit 309 Metern eines der höchsten Bauwerke Europas. Die leckeren Gerichte werden direkt vor den Augen der Gäste in der offenen Küche zubereitet. Dazu ein Gläschen Champagner und die herrliche Aussicht auf Westlondon – ein Erlebnis. Ein weiterer Höhepunkt dieser Reise ist die Abendveranstaltung ABBA Voyage. In einer eigens dafür gebauten Halle aus Stahl und Holz, der ABBA-Arena, geben die vier Mitglieder der schwedischen Popband als lebensecht wirkende Avatare, die aussehen wie Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid zu ihrer Blütezeit um 1977, ihre Songs zum Besten. Begleitet von einer Live-Band, drei Backgroundsängerinnen und einer großartigen Lightshow verschwimmen die Grenzen zwischen realer und digitaler Welt. Die Illusion wird zum Erlebnis. Spätestens beim Hit »Dancing Queen« hält es niemanden mehr auf seinem Sitzplatz. Am letzten Vormittag noch ein Spaziergang über die Millennium Bridge und ein Besuch in der Tate Gallery of Modern Art. Dann heißt es goodbye London – wir kommen gerne wieder.