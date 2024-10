Seine Erlebnis Normandie mit Paris

Blumenwiesen. Apfelbäume. Kalkfelsen. Und dann Paris! Marktschreier, Straßenkünstler, Gäste aus aller Welt: In den vielen belebten Gassen und auf den breiten Prachtstraßen von Paris kann es auch mal trubelig zugehen. Die Seine aber scheint sich das Laisser-faire der Pariser angeeignet zu haben und strömt gemächlich gen Normandie. Blühende Wiesen und dichte Wälder geleiten den Fluss Richtung Rouen in die Stadt, in der Johanna von Orléans auf dem Scheiterhaufen ihr Ende fand. Die Normandie ist nicht umsonst Motiv unzähliger Kunstwerke.

Folgende A-ROSA Premium alles inklusive-Leistungen sind inkludiert:

• Bustransfer im modernen Fernreisebus der Firma HAHN ab/bis Reutlingen

• Hahn-Reisen-Service-Paket für Fluss-Gruppen-Reisen:

• Kaffee und Butterbrezel auf der Hinfahrt

• Ausfüllen und Verarbeiten des Bordmanifest

• Infoabend VOR der Reise mit Präsentation und Buchung der Ausflüge

• Reiseleitung durch Ines Hahn

• VollpensionPlus, umfangreiches Frühstücks-, Mittags- und Dinnerbuffet (Hauptgang am Abend serviert), mit LiveCooking, zusätzlicher Einschiffungssnack sowie Kaffee- und Teestunde

• Premium-Getränke ganztags inklusive (Tee, Kaffee und Kaffeespezialitäten, Wasser, Softdrinks, Biere sowie Sekt und eine Auswahl an Weinen)

• Roomservice für jede Kabinenkategorie

• Abwechslungsreiche Bordunterhaltung

• Nutzung der Bordeinrichtungen wie Whirlpool- und Fitnessbereiche

• Bademantel auf Anfrage an der Rezeption

• A-ROSA App mit vielfältigen Informationen zur Reise

• Sämtliche Hafengebühren

Änderungen vorbehalten.

