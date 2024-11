Japan mit Besuch der Weltausstellung in Osaka

Sensoji, buddhistischer Tempel im Akusa-Viertel in Tokio.

Tokio – Nikko – Fuji-Hakone-Nationalpark – Hiroshima – Kyoto

Erfahren Sie die faszinierende Mischung aus Tradition und westlichem Lebensstil in den pulsierenden

Metropolen des Landes. Erkunden Sie Tokio und die ehrwürdige Kaiserstadt Kyoto. Erleben Sie wie jahrhundertalte Pagoden, stille Zen-Gärten und die stilvolle Teezeremonie mit innovativem Hightech und schrillen Manga-Comics zu einer reichen kulturellen Vielfalt verschmelzen. Bewundern Sie die majestätischen Landschaften des Fuji-Hakone-Nationalparks und kleine Reisbauerndörfer. Genießen Sie die kulinarischen Köstlichkeiten des Landes und seien Sie zu Gast auf der Weltausstellung in Osaka deren Motto »Designing Future Society for our Lives« lautet. Der Deutsche Pavillon begrüßt Sie mit »WA Germany!« Ein herzliches Lächeln der immer gastfreundlichen Japaner wird Ihnen überall gewiss sein.

EINGESCHLOSSENE LEISTUNGEN

• Bustransfer: Reutlingen–Flughafen Frankfurt und zurück

• Hinflug Frankfurt–Tokio (mit Emirates via Dubai) in der Economy Class

• Rückflug Kyoto–Frankfurt (mit Emirates via Dubai) in der Economy Class

• Flughafensteuer und Sicherheitsgebühren

• Transfer: Flughafen–Hotel–Flughafen

• 10 x Übernachtung in 4-Sterne-Hotels (Landeskategorie)

• 10 x Halbpension, 10 x Frühstück, 8 x Mittagessen, 2 x Abendessen

• Ausflüge und Besichtigungen lt. Programm

• Fahrt mit dem Shinkansen Super-Express, 2. Klasse

• deutschsprechende Reiseleitung

• Reisebegleitung durch den Verlag

• ausführliche Reiseunterlagen

NICHT EINGESCHLOSSENE LEISTUNGEN

• Doppelzimmer zur Alleinbenutzung, Zuschlag: € 890.–

• Flüge in der Business Class auf Anfrage

• Kleingruppenzuschlag (14 - 19 Personen) € 310.– pro Person

• Reiseversicherung

• evtl. zusätzlich anfallende Treibstoffzuschläge

Allgemeiner Hinweis:

• Programm-, Hotel-, Flugänderungen vorbehalten

