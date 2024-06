Kanaren, Marokko & Iberische Halbinsel

La Palma, La Gomera und Lanzarote: Drei der acht bewohnten Kanarischen Inseln lernen Sie mit der VASCO DA GAMA aus nächster Nähe kennen. Sie wandern durch atemberaubende Natur, sonnen sich unter einem wolkenlosen Himmel oder kommen den Vulkanen ganz nah. In Agadir erleben Sie Marokko so, wie Sie es sich vorstellen: auf trubeligen Märkten und inmitten von beeindruckenden Bauwerken. Für Casablanca haben wir extra viel »time to discover« für Sie eingeplant und bleiben über Nacht, damit Sie die marokkanische Kultur ganz in Ruhe kennenlernen können. In die spanische Lebensweise tauchen Sie in Cádiz kopfüber ein und verkosten Tapas und Sherry, bevor Sie an der Algarve die Gelegenheit haben, Portimão, Lagos und Sagres zu erkunden.

EINGESCHLOSSENE LEISTUNGEN:

Bustransfer im modernen Fernreisebus der Firma HAHN ab/bis Reutlingen nach Frankfurt

Flug ab/bis Frankfurt

Hahn-Reisen-Service-Paket für Hochsee-Gruppen-Reisen:

Kaffee und Butterbrezel auf der Hinfahrt

Ausfüllen und Verarbeiten des Bordmanifest

Infoabend VOR der Reise mit Präsentation der Ausflüge und Buchung der Ausflüge

Reiseleitung durch Ines Hahn

nicko cruises Vollpension (reichhaltiges Frühstück mit Kaffee, Tee und Säften in verschiedenen Restaurants – Buffets, Show-Cooking oder am Tisch servierte à la Card Menüs, je nach Restaurant – flexible Essenszeiten mit freier Platzwahl – Kaffee und Kuchen ja nach Tagesprogramm)

deutschsprachiger Service an Bord

abwechslungsreiche Bordunterhaltung

Deutschsprachige örtliche Reiseleitung während der Ausflüge (dies kann nicht in allen Destinationen garantiert werden, in diesen Fällen englischsprachige Begleitung)

Komfortables Whisper Audio-System bei allen von nicko cruises durchgeführten Ausflügen

Nutzung des Fitnessbereichs, der Swimmingpools, der Außensportplätze und des Wellnessbereichs mit Sauna

Kofferservice zwischen Anlegestelle und Kabine bei Ein- und Ausschiffung

alle Hafen- und Passagiergebühren

