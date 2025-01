Warnstreiks im Busverkehr in Baden-Württemberg

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fahrgäste müssen am Dienstag mit Einschränkungen im Busverkehr in Teilen Baden-Württembergs rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat in zwei verschiedenen Tarifrunden zu Warnstreiks aufgerufen, die beide Auswirkungen auf den Busverkehr haben sollen.

Zum einen hat Verdi erneut Warnstreiks bei privaten Busunternehmen angekündigt. In über 30 Betrieben werde ab Dienstag dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Die meisten Warnstreiks würden am Dienstag stattfinden, es könne aber im Verlauf der Woche zu weiteren Arbeitsniederlegungen kommen. Betroffen sei unter anderem der Stadtverkehr in Tübingen, Reutlingen und Ludwigsburg. Wo genau es überall bereits am Dienstag zu Warnstreiks kommen soll, konnte ein Sprecher auf Anfrage nicht sicher sagen.

Zum anderen hat Verdi im Rahmen der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen zu Warnstreiks im Busverkehr aufgerufen. Betroffen seien Karlsruhe und Baden-Baden, hieß in einer Mitteilung.