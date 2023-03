Sparkasse Zollernalb baut Farbpatronen in Geldautomaten ein - auch in Reutlingen?

Bitte aktivieren Sie Javascript

BALINGEN/REUTLINGEN. Mit dem Einsatz von Farbpatronen möchte die Sparkasse Zollernalb zukünftige Angriffe auf Geldautomaten verhindern. Die ersten Geräte seien bereits umgerüstet. In Deutschland wurden im Jahr 2022 rund 490 Geldautomaten gesprengt, so viele wie noch nie zuvor, schreibt die Sparkasse Zollernalb in einer Pressemitteilung. Auch sie war in den vergangenen Jahren Opfer von Sprengungen und Beschädigungen an ihren Geldautomaten geworden.

»Wir werden deshalb präventiv tätig und investieren in Abschreckungsmaßnahmen«, heißt es. Mit Farbpatronen solle der Anreiz, Geldautomaten anzugreifen, nachhaltig verringert werden. Dazu werden die Geräte so umgerüstet, dass die Geldscheine bei einer Sprengung oder einer sonstigen Beschädigung »eingefärbt« werden. Diese Scheine seien somit für den Täter unbrauchbar.

Investition in die Sicherheit

Von der Öffentlichkeit würden die Banknoten sofort als gestohlen erkannt und von den Einzahlautomaten zurückgewiesen. Auffällige Aufkleber an den Automaten weisen auf den Schutzmechanismus hin und sollen so vor Sprengungen abschrecken.

Ziel sei es, die Sicherheit an den Automaten zu erhöhen und somit auch die Kunden zu schützen. »Das Wohl aller steht für uns im Mittelpunkt und unsere Investition ist eine Investition gegen die steigende Kriminalität«, erklärt Markus Schmid, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Zollernalb. Die ersten Geräte seien bereits umgerüstet. Weitere sollen nach und nach folgen.

Sicherheit: Selbstbedienungs-Bereiche in Reutlingen nachts geschlossen

Und wie sieht's in Reutlingen aus? »Um die Sicherheit für Anwohner und Kunden zu erhöhen, haben wir im vergangenen Jahr entschieden, die Selbstbedienungs-Bereiche unserer Filialen in der Zeit von 0 bis 5 Uhr zu schließen«, sagt Thilo Schmid, Pressesprecher der Sparkasse Reutlingen auf GEA-Nachfrage zu dem Thema. Ob es Farbpatronen in den 88 Geldautomaten der Bank-Standorte in Reutlingen, bleibt unbeantwortet. Weiter heißt es: »Darüber hinaus investieren wir bereits seit Jahren in weitere Sicherungsmaßnahmen, die sowohl die Geräte als auch das Bargeld sichern. Damit wollen wir den Tätern signalisieren, dass sich ein Angriff überhaupt nicht lohnt.« (pm/GEA)