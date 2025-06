Schwimmt ein Krokodil in Konstanzer Tümpel? Feuerwehr schießt Foto

Die Sichtung eines Krokodils sorgte in Konstanz kurz für Schnappatmung.

Bitte aktivieren Sie Javascript

KOSNTANZ. Ein vermeintliches Krokodil hat in Konstanz kurzzeitig für Schnappatmung gesorgt. Spaziergänger hatten in einem kleinen Tümpel nahe dem Bodenseeufer einen »reptilienartigen Kopf aus dem Wasser ragen sehen«, wie es in einer Mitteilung der Feuerwehr hieß.

Die Feuerwehr wollte der Sache sofort auf den Zahn fühlen und rückte aus. Vor Ort stelle sich heraus: Es war nur eine Attrappe. Diese habe so täuschend echt ausgesehen, dass man sich nur unter Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen an das falsche Krokodil herangetraut habe. Schließlich sei es »eingefangen« worden. Wer es dort platziert hat, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. (dpa)