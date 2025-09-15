17 neue Parkplatzschilder auf 175 Metern in Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Ja, is' denn heut' schon Weihnachten? In der frisch sanierten Karlstraße im Metzinger Bahnhofsviertel hat die Stadt den Autofahrern in reicher Zahl Schilder beschert. Auf etwa 175 Metern zwischen den Einmündungen Eisenbahn- und Schönbeinstraße finden sich sage und schreibe siebzehn blau-weiße Parkplatztafeln nebst schwarz-weißen Erläuterungsschildern. Alle lauten weitgehend gleich: Parken mit Scheibe zwei Stunden lang erlaubt, montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, samstags von 8 bis 14 Uhr. Unterschiedlich sind nur die Pfeile, die mal nach links und mal nach rechts weisen.

Warum ist der Schilderwald gewachsen? Weil die Naturbäume zu hoch wachsen könnten. Denn inmitten der Parkstreifen links und rechts der überwiegend als Einbahnstraße ausgewiesenen Karlstraße liegen ein paar noch nicht bepflanzte braune Inseln. Schießt das Grün erstmal empor, könnte es die Sicht auf das eine oder andere blau-weiße Schild versperren. Zumindest bis zum nächsten Grünschnitt. Schon »wenn die Bepflanzung sich entwickelt, werden die Schilder nicht mehr so wahrgenommen«, gibt Metzingens Pressesprecherin Susanne Berger für die Stadtverwaltung Auskunft.

Kosten kaum nachweisbar

Dort hat man also typisch deutsche Sorgfalt walten lassen und mit den aus allen nur erdenklichen Parkpositionen sichtbaren Blechtafeln auch der denkbaren Situation vorgebeugt, dass ein Autofahrer gegen ein Knöllchen Einspruch einlegen könnte mit der Begründung, er habe die Parkregeln nicht erkennen können. Ob zwei Schilder an den baumlosen Einfahrten der Karlstraße nahe der Eisenbahnstraße und der Urbanstraße nicht auch genügt hätten? Die bauliche Realität ist jetzt eine andere.

Kaum nachweisbar ist, was der Schilderwald gekostet hat: »Die Beschilderung ist ein Teil der Gesamtplanung, welche durch die Verkehrsbehörde verkehrsrechtlich angeordnet und so ausgeführt worden ist«, heißt es seitens der Stadtverwaltung weiter, »deshalb können keine Kosten, die nur spezifisch die Beschilderung betreffen genannt werden.« Die Kosten seien im Gesamtauftrag enthalten, die Gesamtabrechnung sei noch nicht erfolgt. (GEA)