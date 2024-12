Südwest-CDU will mit Frei an der Spitze in Wahlkampf ziehen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Südwest-CDU will mit Thorsten Frei an der Spitze in den Bundestagswahlkampf ziehen. Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unions-Bundestagsfraktion soll die Landesliste anführen, wie der Landesvorstand einstimmig in Stuttgart beschloss. Frei ist auch stellvertretender Landesvorsitzender der Südwest-CDU und einer der profiliertesten Bundespolitiker der Union.

Danach sollen auf der Landesliste die Landesgeneralsekretärin Nina Warken folgen sowie der Vorsitzende der CDU-Landesgruppe im Bundestag, Andreas Jung.

»Unsere Wirtschaft schwächelt – die Unsicherheiten mit der Ampel-Regierung haben die Unternehmen gelähmt«, sagte Landeschef Manuel Hagel. »Wir brauchen wieder verlässliche Rahmenbedingungen und echte Wirtschaftskompetenz. Das gibt es nur mit der Union.« Die CDU Baden-Württemberg mache als moderne und sympathische Volkspartei der Mitte ein starkes Angebot an die Wählerinnen und Wähler.

Die Südwest-CDU will ihre Landesliste final am 14. Dezember in Stuttgart aufstellen.