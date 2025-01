FDP-Dreikönigstreffen mitten im Wahlkampf

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wenige Wochen vor der Bundestagswahl kommt die FDP zu ihrem traditionellen Dreikönigstreffen in der Stuttgarter Oper zusammen. Auch Bundesparteichef Christian Lindner wird bei der Veranstaltung am Montag (ab 11.00 Uhr) sprechen. Seit mehr als 140 Jahren starten die Liberalen an dem Tag im Südwesten politisch in das neue Jahr. Selten waren die Zeiten so turbulent: Die FDP muss derzeit um den Einzug in den Bundestag fürchten. Nach dem Ampel-Aus kommt die Partei in Umfragen nur noch auf 3 bis 4 Prozent.

Baden-Württemberg gilt als Stammland der Liberalen. 1866 hatte sich ein Vorläufer der FDP, die Württembergische Volkspartei, in Stuttgart zur ersten »Dreikönigsparade« getroffen.

In den vergangenen Tagen hatten die Liberalen mit dem Werben für eine Koalition mit der Union auf sich aufmerksam gemacht – auch wenn es dafür Umfragen zufolge bei weitem nicht reicht. Die FDP hatte mit der Union zuletzt von 2009 bis 2013 unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) koaliert. Aus dem Bündnis konnten die Liberalen keinen Vorteil ziehen, sie flogen bei der Bundestagswahl 2013 aus dem Parlament.